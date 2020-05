Liga NOS jest kolejną, która w ostatnim czasie ogłosiła powrót rozgrywek. Portugalska federacja zatwierdziła wznowienie sezonu 4 czerwca.

W Portugalii coraz spokojniej

W Portugalii wykryto dotychczas blisko 28 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem. Przez ostatnie tygodnie można jednak tam zaobserwować tendencję spadkową. W ciągu kilku dni dzienna liczba przypadków nie przekroczyła 250 osób. To sprawiło, że władze ligi postanowiły rozważyć powrót ligi.

Liga NOS wróci – to już pewne

Liga NOS ogłosiła decyzję, że rozgrywki mogą być wznowione już 4 czerwca. Decyzja musi być zaakceptowana przez przedstawicieli klubów. Ponadto, muszą się zgodzić na to portugalskie organy rządowe do spraw zdrowia. Decyzja jest już dokładnie przeanalizowana i nie powinno być przeciwwskazań co do powrotu.

– W ciągu ostatnich kilku dni różne podmioty organizowały kolejne spotkania dostosowawcze, aby wznowienie mogło odbyć się bezpiecznie i przy użyciu wszystkich środków ochronnych, które zmniejszają ryzyko nawrotu choroby, po fazie kontroli w celu ustalenia stadionów, które skutecznie spełniają wymagania określone w tej opinii technicznej. Oczekuje się, że ta wspólna praca DGS i Liga Portugalii posłuży za wzór wznowienia dla innych działalności gospodarczej. – można przeczytać w oficjalnym komunikacie ligi.

Przez wznowieniem treningów wszystkie zespołu poddadzą się testom na obecność COVID-19.

Czy Porto utrzyma pozycję lidera?

Do czasu zawieszenia rozgrywek, odbyły się 24. kolejki Ligi NOS. Jej liderem jest Porto, które ma punkt przewagi nad drugą w tabeli Benficą. Z kolei w strefie spadkowej znajdują się Pacos Ferreira, Portimonense i Desportivo Aves. W barwach tego ostatniego występuje były piłkarz Wisły Płock, Adam Dźwigała, a także brazylijski bramkarz polskiego pochodzenia, Fabio Szymonek.

