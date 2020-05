Sezon 2019/2020 w niższych ligach został przedwcześnie zakończony. Dla Małopolskiego Związku Piłki Nożnej sprawa nie jest jednak jeszcze przesądzona.

W ubiegłym tygodniu Wojewódzkie ZPN podjęły decyzję o tym, żeby przedwcześnie zakończyć sezon w niższych klasach rozgrywkowych. Zespoły, które zajmowały czołowe miejsca uzyskały awans wyżej. Z kolei drużyny znajdujące się w strefie spadkowej ostatecznie utrzymały się w lidze.

– Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z decyzją prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej podjętą 7 maja br., rozgrywki seniorskie w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych zostały odwołane. – poinformował w oficjalnym komunikacie Małopolski ZPN.

Wszystkim pomstującym na wojewódzkie ZPN i ich baronów proszę o odszczekanie wyzwisk! W M-Polsce decyzje o tym-grać czy nie grać?-28 maja! — Ryszard Niemiec (@NiemiecRyszard) May 13, 2020

Jak się okazuje, decyzja jeszcze nie jest ostateczna? Prezes ZPN-u, Ryszard Niemiec poinformował, że lokalne struktury podejmą określone kroki dopiero po zwołaniu zarządu 28 maja. Czy to oznacza, że decyzja władz związku jeszcze może się zmienić?

Kluby protestują

Nie wszyscy są zgodni co do wcześniejszych postanowień. Działacze niektórych klubów uznali, że przedwczesne zakończenie rozgrywek jest niesprawiedliwe. Protestują jednak nie tylko zespoły, którym niewiele zabrakło do awansu i nie mogły podjąć dalszej walki.

Problemem może okazać się bowiem zwiększenie liczby zespołów w rozgrywkach. Większa liczba spotkań dla niektórych może być problemem finansowym, w związku z większą liczbą drużyn wzrosną klubowe wydatki na transport.

Poza tym wiele klubów z IV ligi i niższych posiada status amatorski, a ich zawodnicy nie mają kontraktów z klubami. Dlatego niektóre kluby nie mogłyby dostosować się do zwiększenia liczby spotkań.