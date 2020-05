Zakończono rozgrywki w futsalu. Rekord Bielsko-Biała mistrzem Polski!

W czwartek Komisja ds. Nagłych podjęła decyzje w sprawie rozgrywek futsalowych. Efektem tych postanowień jest kolejne mistrzostwo Rekordu Bielsko-Biała. W sekcji żeńskiej, kwestię zdobycia tytułu nie rozstrzygnięto.

W ekstraklasie mężczyzn pod uwagę bierze się wyniki meczów do 18. kolejki włącznie. Przy czym wszystkie drużyny, które występowały w lidze, pozostaną w najwyższej klasie. Taka decyzja nie oznacza jednak brak awansów. Do ekstraklasy trafią dwa zespołu z I ligi, które wygrały swoje grupy. Dodatkowo w najwyższej klasie zameldować się może także ekipa, która wygra mecze barażowe wicemistrzów, o ile uda się rozegrać spotkania do 31 sierpnia 2020.

Co z pucharami?

W sekcji męskiej rozstrzygnięcie zwycięzcy w Pucharze Polski w futsalu zależeć będzie od tego, czy uda się rozegrać mecze do 31 sierpnia. Jeżeli nie, to triumfator tego pucharu nie będzie. Z kolei w żeńskiej sekcji zakończono zmagania w Pucharze Polski na etapie 1/8 finału.

Możliwe dokończenie sezonu

Komisja ds. Nagłych zadecydowała także o Ekstralidze PLF. O kolejności drużyn w tabeli odpowiadają wyniki meczów do 10. kolejki włącznie. Jeśli do 31 października 2020 roku nie uda się zorganizować turnieju Final Four, to tytuł mistrzowski w kobiecym futsalu nie zostanie przyznany żadnej drużynie.