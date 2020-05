Boost od Betclic!

Wracają rozgrywki Bundesligi i to w najlepszym wydaniu! W najbliższą sobotę, o godzinie 15:30 w ramach Derbów Zagłębia Ruhry, na Signal Iduna Park zmierzą się ze sobą Borussia Dortmund i FC Schalke 04! Z tej okazji, Betclic przygotował dla swoich graczy BOOST kursu na zwycięstwo ekipy z Dortumundy – było 1,57 a jest 2,25! Maksymalna stawka za jaką można zagrać to zdarzenie to 25 PLN, jednk można je łączyć z innymi zdarzeniami na kuponach AKO.

BOOST pojawił się już na stronie Betclic w zakładce „Super Kursy”.