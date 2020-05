Miłosz Szczepański, według informacji “TVP Sport”, zerwał więzadło krzyżowe i będzie musiał przejść operację. Uraz kolana wykluczy go z gry na kilka miesięcy.

Kluczowa postać Rakowa

Miłosz Szczepański, który od dwóch lat jest piłkarzem Rakowa to jedna z najważniejszych postaci zespołu w obecnym sezonie. W PKO Ekstraklasie wystąpił w 25 meczach, w których raz trafił do siatki i zaliczył sześć asyst.

Miłosz Szczepański w Legii?

Podczas rozgrywek, jego forma nie pozostała niezauważona. Pojawiły się pogłoski o tym, że piłkarz wkrótce mógłby wrócić do Legii. W jednej z audycji “Liga Minus”, Leszek Milewski zdradził, że Szczepański podczas meczu z Pogonią był obserwowany przez wysłanników z Warszawy. Na trybunach zasiadał bowiem szef skautów stołecznego klubu, Tomasz Kiełbowicz.

Nie zagra przez kilka miesięcy

Wiadomo już, że latem do transferu na pewno nie dojdzie. Podczas przygotowań do wznowienia sezonu Szczepański zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i piłkarz wkrótce podda się operacji. Uraz wyklucza go z gry na kilka miesięcy.

Fot. YouTube