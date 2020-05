Katarzyna Kiedrzynek niedawno ogłosiła odejście z Paris Saint-Germain. Czy jej nowym klubem będzie Wolfsburg?

Siedem lat w Paryżu

Katarzyna Kiedrzynek trafiła do Paryża z Górnika Łęczna w 2013 roku. Dwukrotnie wystąpiła w finale Ligi Mistrzyń, a w sezonie 2017/2018 sięgnęła wraz z zespołem po Puchar Francji.

Katarzyna Kiedrzynek odchodzi z PSG

Kontrakt bramkarki wygasa z końcem sezonu 2019/2020. Katarzyna Kiedrzynek już podjęła decyzję, że nie zamierza go przedłużać. To oznacza, że już nie zagra w zespole Paris Saint-Germain, gdyż wszystkie rozgrywki sportowe we Francji odwołano do końca sierpnia.

Następny przystanek: Wolfsburg?

Gdzie trafi kapitan reprezentacji Polski po wygaśnięciu umowy? Jak informuje hiszpańska dziennikarka Cristina Barba, Kiedrzynek jest bliska podpisania umowy z Wolfsburgiem. Doniesieniom zaprzeczyła jednak na Twitterze Hanna Urbaniak z “Gazety Wyborczej”.

Gdyby Kiedrzynek trafiła do niemieckiego klubu, grałaby w zespole z inną reprezentantką Polski, Ewą Pajor. Obecnie występuje w drużynie z inną kadrowiczką, Pauliną Dudek.

