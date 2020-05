Kapustka pewny swojej przyszłości. Polak ma jasny cel na letnie okienko

Bartosz Kapustka ma za sobą bardzo trudne ostatnie lata. Polak od EURO 2016 tylko przez kilkanaście miesięcy regularnie grał w piłkę. 23-latek jak najszybciej ma zamiar to zmienić. Pierwszym krokiem będzie oczywiście opuszczenie King Power Stadium po trudnym okresie w “Lisach”.

Kapustka odejdzie z Leicester

Umowa skrzydłowego z angielskim zespołem wygasa w czerwcu 2021 roku. To zatem ostatnia szansa dla Leicester, aby Bartosz nie opuścił klubu na zasadzie wolnego transferu. Podczas zimowego okienka Kapustka spotkał się z działaczami Leicester, aby pozwolili mu opuścić klub na zasadzie wolnego transferu. Wiązałoby się to oczywiście z rozwiązaniem kontraktu za porozumieniem stron. Anglicy nie zaakceptowali tego pomysłu i transfer do Legii musiał poczekać.

Wydaje się jednak, że transfer pozostaje kwestią czasu. Podczas rozmowy w „Canal + Sport”, Kapustka stwierdził:

– Zdecydowanie chciałbym odejść latem i to na 100%. Mimo, że ten klub cenię i nie poszło tak jak planowałem, to na pewno mam jasny plan. Wypożyczenie nie wchodzi w grę. Myślę, że Leicester także nie zechce wypożyczenia w tej sytuacji, ponieważ zostaje mi rok kontraktu od czerwca i w żaden sposób im też nie kalkulowałoby się to żebym odszedł za pół roku czy rok, po czym opuścił ich za darmo. W życiu nic nie jest pewne, ale bardzo prawdopodobne jest to, że latem odejdę.

Co na to Legia?

Pytanie tylko jaką kwotę zechce otrzymać Leicester. W obecnej sytuacji Legii na pewno nie stać nawet za zapłatę kilkuset tysięcy funtów za piłkarza, który przez ostatni rok dochodził do siebie po kontuzji i zagrał dwa mecze w rezerwach Leicester.