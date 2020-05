OFICJALNIE: Jerzy Brzęczek z nowym kontraktem

PZPN poinformował, że Jerzy Brzęczek podpisał nową umowę do 31 grudnia 2021 roku. W przypadku awansu drużyny narodowej do mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku, umowa automatycznemu ulega przedłużeniu na dalszy określony czas, tj. do 31 grudnia 2022.

Brzęczek miał walczyć w Lidze Narodów

Od kilku tygodni media spekulowały, czy obecny selekcjoner otrzyma szansę poprowadzenia reprezentacji na przyszłorocznym EURO. Z powodu pandemii sytuacja Brzęczka nieco uległa zmianie i szkoleniowiec miał walczyć o posadę w najbliższych meczach Ligi Narodów. Boniek jak widać zmienił jednak zdanie i postanowił przedłużyć kontrakt z 49-latkiem nie tylko do kolejnych mistrzostw Europy, ale być może także do mistrzostw świata w Katarze

– Postanowiliśmy przedłużyć kontrakt z Jerzym Brzęczkiem do końca 2021 roku, bo mamy pełne zaufanie do selekcjonera i prowadzonej przez niego reprezentacji. W umowie jest jedna istotna klauzula, która w sierpniu 2021 roku daje PZPN możliwość rozwiązania kontraktu. W tym okresie zakończy się moja kadencja na stanowisku prezesa PZPN i chciałbym, aby nowe władze federacji miały możliwość podjęcia autonomicznej decyzji odnośnie dalszej pracy selekcjonera – powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Pełne wsparcie PZPN

Z tej okazji wypowiedział się także Jerzy Brzęczek.

– Chciałem podziękować prezesowi Zbigniewowi Bońkowi i PZPN za zaufanie. Od początku jako selekcjoner czułem pełne wsparcie ze strony prezesa i władz związku. Dziś skupiamy się na dalszej pracy i z niecierpliwością czekamy na powrót reprezentacyjnej piłki.

Wszystko zatem wskazuje, że Brzęczek nie tylko poprowadzi reprezentacje na EURO, ale także zostanie jej sternikiem do mistrzostw świata, o ile oczywiście Polacy uzyskają do nich kwalifikacje i podczas nadchodzącej dużej imprezy uzyskają solidny wynik.