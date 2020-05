Jak poinformował portal Wirtualne Media w czerwcu tego roku Paweł Wołosik oficjalnie zostanie naczelnym Przeglądu Sportowego. Z kolei naczelnym internetowych serwisów sportowych Ringier Axel Springer Polska będzie Jacek Stańczyk.

Paweł Wołosik naczelnym Przeglądu Sportowego

Paweł Wołosik od września ubiegłego roku pełnił funkcję naczelnego Przeglądu Sportowego. Teraz już wiadomo, że w najbliższym czasie się to nie zmieni. Co prawda nowym naczelnym miał być Michał Kołodziejczyk, ale zrezygnował z tego stanowiska pod koniec ubiegłego roku. Od tego czasu do dziś nie było wiadomo kto na stałe zastąpi Przemysława Rudzkiego.

Paweł Wołosik jako naczelny Przeglądu Sportowego będzie odpowiedzialny za wydania drukowane, wydawnictwa książkowe i specjalne, a także treści sportowe dla Faktu. Co więcej obejmie funkcję zastępcy redaktora naczelnego internetowych serwisów sportowych RASP.

Jacek Stańczyk redaktorem naczelnym internetowych serwisów Ringier Axel Springer Polska

W kwestii obowiązków Jacka Stańczyk będzie leżało zarządzanie serwisami Onet Sport i Przegladsportowy.pl, a także integracja newsroomu RASP. Zarówno Jacek Stańczyk, jak i Paweł Wołosik będą podlegać Bartoszowi Węglarczykowi, redaktorowi naczelnemu Onet.pl i dyrektorowi programowemu segmentu Onet.

– To kolejny etap integracji newsroomu sportowego Ringier Axel Springer Polska, która jest odpowiedzią na wyzwania strategiczne firmy i sytuację na rynku prasy. Naszym celem jest stworzenie najlepszego i najbardziej wszechstronnego newsroomu sportowego w kraju. Łączymy doświadczenie dziennikarskie, historyczną markę oraz nowoczesne podejście online i wielomilionowy zasięg. To idealne zadanie dla Pawła Wołosika i Jacka Stańczyka – powiedział Bartosz Węglarczyk na łamach portalu Wirtualne Media.