Premier League. Piłkarz nie wróci do treningów: „Mój syn miał problemy z oddychaniem”

Kluby Premier League jednogłośnie opowiedziały się za wznowieniem zajęć treningowych. Oznacza to, że piłkarze już dziś w małych grupach rozpoczną przygotowania do sezonu, który najprawdopodobniej wystartuje 12 lub 19 czerwca. Wśród zawodników zabraknie jednak Troya Deeneya.

Premier League wraca do treningów

Kapitan Watfordu w ostatnim wywiadzie zdradził, że nie wróci do klubu z powodu obaw o zdrowie własnego syna. Napastnik kilkanaście dni temu jako pierwszy poddał pod dyskusje kwestie powrotu do gry. Wówczas jednak plany związane z powrotem były poddawane wyłącznie dyskusjom. Teraz, kiedy informacja o starcie ligi jest kwestią czasu, wygląda to nieco inaczej.

– Powiedziałem, że nie wrócę. Nie ma to nic wspólnego z zyskami finansowymi. Mój syn ma pięć miesięcy i miał problemy z oddychaniem. Nie chcę wracać do domu i narażać go na większe niebezpieczeństwo. Na trening muszę jechać w domowym ubraniu, a po zajęciach nie dostaniemy możliwości skorzystania z pryszniców. Ryzyko jest ogromne. Tym bardziej, że podczas spotkania z kapitanami nie uzyskałem odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.

Deeney niejako poparł zatem swoje słowa z zeszłego tygodnia, w których przyznał, że ​​woli stracić pieniądze niż narażać swoją rodzinę. Jego zdaniem tak szybkie wznowienie sezonu nie jest dobrym pomysłem.

Watford trenuje od jutra

Watford swoje treningi rozpocznie już jutro. Póki co klub nie wydał żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.