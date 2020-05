UEFA planuje zaskakującą zmianę na EURO U-21?!

UEFA w ostatnim czasie bada różne opcje związane z Ligą Mistrzów, Europy oraz Narodów. Po przesunięciu EURO 2020 koniecznym ruchem było tak przełożenie o kolejny rok mistrzostw Europy do lat 21. Jak się jednak okazuje, to najprawdopodobniej niejedyna modyfikacja wobec młodzieżowego turnieju.

UEFA bada różne opcje

Według informacji „Daily Mail”, europejski ograna zarządzający futbolem ma zamiar wycofać się ze swojego postanowienia i zmienić ponownie datę turnieju na przyszły rok. Jednak wówczas liczba uczestników zostałaby zmniejszona. Co to oznacza dla wszystkich reprezentacji?

Przede wszystkim zmniejszenie szans na awans do turnieju. Początkowo w turnieju miało brać udział 12 drużyn, jednak 6 lutego ubiegłego roku Komitet Wykonawczy UEFA zwiększył tę liczbę do 16. Najprawdopodobniej czekają nas kolejne zmiany i liczba ekip wróci do punktu wyjścia.

Kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza obecnie zajmuje drugie miejsce w grupie 5 ze stratą czterech punktów do Rosji. Polacy mają jednak przed sobą jedno zaległe spotkanie.

Emocjonujący 2022 rok

Przypomnijmy, że jeśli UEFA ostatecznie nie zmieni swojej decyzji w związku z przełożeniem daty turnieju, to rok 2022 zapowiada się naprawdę ciekawie. Oprócz młodzieżowego EURO czekają nas także mistrzostwa świata kobiet, mężczyzn, a także turniej Olimpijski.