Kolejne przypadki koronawirusa w lidze rosyjskiej. COVID-19 wykryto u piłkarza i trenera Dinama Moskwa.

300 tysięcy zakażonych w Rosji

Pandemia koronawirusa przynosi coraz poważniejsze skutki w Rosji. Liczba zakażonych oraz ofiar w tym kraju stale rośnie. Do tej pory testy wykazały już ponad 300 tysięcy przypadków, z czego blisko trzy tysiące osób zmarło.

Kolejne przypadki w lidze rosyjskiej

Od początku tygodnia pojawiają się doniesienia o zakażeniach w rosyjskiej Premier Lidze. Koronawirusa wykryto najpierw w Lokomotiwie Moskwa i zakażonym okazał się Peruwiańczyk Jefferson Farfan. Kolejny przypadek COVID-19 wykryto w Rubinie Kazań u Konstantina Plijewa.

Koronawirus dotarł do klubu Polaka

Koronawirus dotarł również do Dinama Moskwa. Wykryto go u obrońcy, Romana Jewgieniewa oraz klubowego trenera bramkarzy. Poza tym testy u dwóch osób wykazały antyciała, co oznacza że osoby przeszły już chorobę.

Piłkarzem moskiewskiego klubu jest Sebastian Szymański. Piłkarz do tej pory wystąpił w 22 meczach, w których raz trafił do siatki