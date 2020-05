OFICJALNIE: Łukasz Piszczek z nową umową!

Łukasz Piszczek podpisał nowy kontrakt z Borussią Dortmund. Polak związał się z niemieckim klubem do końca sezonu 2020/2021 i spędzi na Signal Iduna Park jeszcze kolejną kampanię.

Piszczek podpisał umowę

Rozmowy w sprawie kontraktu obrońcy BVB toczyły się od kilku miesięcy. Michale Zorc, jeden z dyrektorów klubu, jakiś czas temu potwierdził, że obie strony rozmawiają i są blisko porozumienia. Poniekąd jest to zatem dość spodziewana decyzja. Pomimo już 34 lat, były reprezentant Polski nadal jest ważnym zawodnikiem zespołu Luciena Favre’a. W tym sezonie Piszczek rozegrał 30 spotkań w podstawowym składzie, a w pięciu ostatnich ligowych kolejkach wyprowadzał zespół jako kapitan.

Wspomniany Zorc nazwał go prawdziwym liderem drużyny, który na pewno ma wiele do powiedzenia w szatni. Nic zatem dziwnego, że zawodnik jak i klub podpisali nowe zobowiązanie, ponieważ strata takiego zawodnika byłaby bardzo bolesna. Tym bardziej w obecnych realiach, gdzie na rynku transferowym trudno o przeprowadzenie wielkich transakcji.

Co potem?

Po sezonie 2020/2021, Łukasz wejdzie w ostatnie lata swojej kariery. Wygląda jednak na to, że nie planuje powrotu do polskiej ekstraklasy, ale do nieco niższej klasy rozgrywkowej. Podczas jednego z ostatnich wywiadów wyznał o chęci powrotu do Goczałkowic, gdzie wspiera finansowo swój macierzysty klub. W poprzednim sezonie LKS zajął pierwsze miejsce w IV lidze drugiej grupy śląskiej.

Łukasz trafił do Dortmundu w 2010 roku z Herthy Berlin na zasadzie wolnego transferu. Polak przez blisko 10 lat rozegrał ponad 350 spotkań dla BVB i zdobył dwukrotnie Mistrzostwo oraz Puchar Niemiec.