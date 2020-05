OFICJALNIE: Manuel Neuer podpisał nowy kontrakt!

Koniec ze spekulacjami. Manuel Neuer dalej będzie reprezentować barwy Bayernu. Niemiecki bramkarz porozumiał się z klubem, przedłużając swoją umowę. Kontrakt 34-latka zawarty został do 2023 roku.

W ostatnich miesiącach media poświęciły sporo czasu golkiperowi ekipy z Monachium. Manuel Neuer rzekomo niejednokrotnie sugerował, iż może po wielu latach opuścić Bayern. Wszystko za sprawą braku porozumienia z zarządem w sprawie umowy. Piłkarz oczekiwał podobno umowy obowiązującej do 2025 roku. Tym samym, Neuer na finiszu takiego kontraktu miałby 39 lat.

Przedstawicielom “Bawarczyków” udało się jednak przekonać zawodnika do własnej propozycji. Być może, wpływ na decyzję Maneula miała obecna sytuacja na świecie. Tak czy inaczej, jak poinformował klub za pośrednictwem swoich mediów, Niemiec podpisał nowy kontrakt.

#FCBayern captain @Manuel_Neuer has extended his contract until 2023 ✍️#MiaSanMia #Neuer2023 pic.twitter.com/eDG20SIgCv

— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 20, 2020