Moise Kean coraz bliżej powrotu do Serie A!

Na jednym sezonie najprawdopodobniej zakończy się przygoda Moise’a Keana w Premier League. Włoski napastnik nie poradził sobie z przystosowaniem do nowego otoczenia, dlatego całkiem możliwy jest transfer 20-latka już w najbliższym oknie. Poważne zainteresowanie wykazuje Roma.

Kilka imponujących spotkań w Serie A podczas sezonu 2018/2019 spowodowało, iż snajpera za kwotę ponad 27 milionów euro wykupił Everton. W szeregach “The Toffees”, Kean zaliczył 22 występy w lidze, zdobywając tylko jednego gola oraz dorzucając do tego dwie asysty. Na murawie piłkarz spędził nieco ponad 670 minut.

Moise Kean wróci do Serie A?

Jak informuje Nicolo Schira, Roma prowadzi rozmowy z agentem zawodnika oraz Evertonem w sprawie powrotu 20-latka do Włoch. Na ten moment zespół z Rzymu proponuje wypożyczenie, które kosztowałoby Romę 2 miliony euro oraz opcję wykupu po sezonie za 22 miliony euro.

Everton chce mieć gwarancję, że drużyna z Serie A dokona transferu definitywnego, dlatego zarząd “The Toffees” nalega na obligatoryjny wykup.

Ważna szansa

Dla Moise’a Keana ewentualny transfer do Romy byłby z pewnością dobrym rozwiązaniem. Napastnik znacznie lepiej czuje się na boiskach we Włoszech. Potwierdzają to także statystyki. Do tej pory, Kean zdobył 11 bramek w Serie A.