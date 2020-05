Przyszłość Zielińskiego wyjaśniona!

Przyszłość Piotr Zielińskiego w Napoli jeszcze do dziś pozostawała niepewna. O ile jeszcze kilka tygodni temu mogliśmy być pewni, że 26-latka podpisze nową umowę, tak ostatnie doniesienia poddały to pod wątpliwość. Czy włoski klub ma rzeczywiście jednak czego się obawiać?

Koniec spekulacji ws. Zielińskiego

Wydaje się, że nie. Dzisiejsze doniesienia „La Repubblica” sugerują, że w ekipie z San Paolo nie ma żadnych nerwowych ruchów. Klub wie, że Zieliński dojdzie z nimi do porozumienia w sprawie nowej umowy do 2025 roku.

W tym kontrakcie zostanie także zapisana klauzula wykupu w kwocie 100 milionów euro, a zarobki Zielińskiego mają wzrosnąć z 2 do 3,5 milionów euro, do czego pomocnik może zagwarantować sobie przeróżne bonusy. Patrząc na kwotę bazową, nie wydaje się to zbyt duży wzrost jak na zawodnika tej klasy. Mimo to nie znamy póki co więcej szczegółów, aby ocenić lepiej te warunki.

Wygląda więc na to, że niedawne doniesienia o Barcelonie można powoli puścić w niepamięć. Gennaro Gattuso uważa go za ważny punkt swojej drużyny i chciałby wokół reprezentanta Polski budować swój zespół. Podczas tego sezonu rozgrywający rozegrał 35 spotkań, strzelił dwie bramki i zanotował pięć asyst.

Czekamy na potwierdzenie

Wydaje się zatem, że to już koniec tej telenoweli. Czekamy jednak na oficjalną informacje, która raz na dobre doprowadzi do mety długie tygodnie spekulacji.