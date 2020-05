Damian Szymański może być bohaterem głośnego transferu. Jak informuje “Onet”, piłkarz może zostać na dłużej w AEK Ateny.

Przeciętny rok w Rosji

Były piłkarz Wisły Płock wyjechał z Polski na początku ubiegłego roku. Wówczas trafił do Achmata Grozny, który wydał na niego 1,5 mln euro. 24-latek nie wywalczył tam jednak stałego miejsca w składzie. W ciągu roku w Rosji, wystąpił w 13 meczach i częściej przebywał na ławce rezerwowych niż na placu gry.

Damian Szymański lepiej czuje się w Atenach

W zimowym oknie transferowym Damian Szymański trafił na wypożyczenie do Grecji. Można powiedzieć, że w AEK Ateny piłkarz odżył i zagrał w 11 meczach, w których zaliczył jedną asystę.

Klub jest zadowolony z Damiana Szymańskiego, dlatego rozważa zatrzymanie go u siebie na stałe. AEK pragnie zapłacić Achmatowi Grozny za piłkarza 1,5 mln euro, a czterokrotny reprezentant Polski podpisałby czteroletnią umowę. Co więcej, ma być to kontrakt progresywny – to oznacza, że z każdym rokiem miałyby rosnąć jego zarobki.