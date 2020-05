Arkadiusz Reca trafi do ligi rosyjskiej? Może zostać następcą swojego rodaka!

Wypożyczenie do SPAL pozytywnie wpłynęło na karierę Arkadiusza Recy. Polak w sezonie 2019/2020 regularnie występował w Serie A. Postawa 24-latka na boisku przykuła uwagę Lokomotiwu Moskwa. Tym samym Reca może zostać następcą Macieja Rybusa.

Obecny kontrakt Rybusa sugeruje, iż 30-latek rozgrywka w Lokomotiwie swój ostatni kontrakt. Polak ma ważną umowę tylko do końca czerwca 2020 roku. Nic nie wskazuje na to, by lewy defensor związał się z zespołem na kolejne lata.

Reca zostanie następcą Rybusa w Lokomotiwie?

W związku z tym, Lokomotiw poszukuje na rynku odpowiedniego następcy. Jak informuje rosyjski portal championat.com, jednym z kandydatów jest Arkadiusz Reca. 24-latek otrzymuje znacznie więcej szans w rozgrywkach 2019/2020, niż podczas kampanii 2018/2019. Jest to oczywiście efekt zmiany klubu.

Reca trafił na roczne wypożyczenie do SPAL. Patrząc na pozycję zespoły Ferrary w tabeli, widmo spadku do Serie B jest nieuniknione. Drużyna może nie mieć zatem środków, by wykupić Arkadiusza, natomiast sam defensor także może odrzucić opcję gry na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech.

Czas decyzji

Choć trudno na ten moment mówić o konkretach w sprawie ewentualnej przeprowadzki Recy do Moskwy, to czas decyzji zawodnika zbliża się coraz szybciej. Szanse na grę w Atalancie Arkadiusz Reca ma niewielkie. Dlatego też, najrozsądniejszym wyjściem jest transfer definitywny do innej ekipy.