Bonusmania i zakład bez ryzyka do 50 zł w Betclic!

Powrót do gry Bundesligi mamy już za sobą, a tuż przed nami wznowienie kolejnych czołowych lig europejskich, a także polskiej Ekstraklasy! Z tej okazji Betclic uruchomił specjalną promocję o nazwie „Bonusmania”, w której absolutnie każdy gracz otrzyma od bukmachera bonus!

Na czym polega promocja?

Będzie to promocja, dzięki której każdy gracz posiadający konto w Betclic otrzyma od bukmachera BONUS BEZ DEPOZYTU do 5000 zł!

Co trzeba zrobić?

Jedynym koniecznym warunkiem jest po prostu posiadanie konta w Betclic do wtorku, do godziny 23:59. Bonus zostanie przyznany w czwartek 28-go maja, do godziny 18:00. Gracz będzie musiał zalogować się na swoim koncie w przeciągu 7 dni i zaakceptować odbiór bonusu.

Co jeśli nie mam jeszcze konta?

Nic straconego! Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic, to zakładając je z kodem GRAMGRUBO50 poza bonusem bez depozytu dostaniesz jeszcze ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 50 zł, w którym w przypadku porażki otrzymasz zwrot stawki do 50 zł na KONTO GŁÓWNE!

Warunki obrotu przyznanym bonusem

Bonus bez depozytu podlega następującym warunkom:

– sześciokrotny obrót,

– kurs minimalny kuponu 3.00,

– termin: 30 dni.