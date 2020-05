Wisła Płock z wirtualnymi biletami. Akcje zapowiedział Jakub Rzeźniczak

Z powodu pandemii koronawirusa kibice mogą nie pojawić się na piłkarskich stadionach ekstraklasy nie tylko w tym sezonie, ale także i w następnym. Nic zatem dziwnego, że kluby szukają dochodów i organizują przeróżne eventy, dzięki którym kibice mogą wspomóc finansowo swoją ukochaną drużynę. Podobną akcje postanowiła zapoczątkować Wisła Płock.

#IdęNaWisłę

Akcja została nazwana #IdęNaWisłę. Dzięki niej fani „Nafciarzy” mogą dodać swoją cegiełkę do budowy klubu w tych trudnych czasach i kupić „wirtualny bilet”. Kosz jednej wejściówki kosztuje 5 zł, ale każdy z kibiców może nabyć nieograniczoną liczbę biletów.

Dodatkowo do zestawu możemy dodać wirtualną kiełbasę, piwo czy frytki – wszystko po 1 zł za sztukę. Jeśli zdecydujemy się pomóc Wiśle, to klub ma zamiar odwdzięczyć się unikalnym, wirtualnym biletem do wydruku. Z pewnością będzie to pamiątka dla najbardziej oddanych kibiców Wisły Płock. Cegiełki możemy kupić na oficjalnej stronie klubu.

Akcje zapowiedział na Twitterze między innymi Jakub Rzeźniczak, pięciokrotny mistrz Polski.

I hop dwa w jednym na boisku i trybunie 🤣. @WislaPlockSA pic.twitter.com/tlsOYqMBx9 — Jakub Rzeźniczak 25 (@JakubRzezniczak) May 25, 2020

Bilety na dwa kolejne mecze

Na ten moment można nabyć wejściówki na dwa ostatnie domowe mecze w Płocku. Już 31 maja Wisła zmierzy się z Korona Kielce o 12:30, natomiast 10 czerwca zespół prowadzony przez Radosława Sobolewskiego czeka starcie ze Śląskiem Wrocław