Premier League. Kolejne testy wykazały cztery zakażenia!

Jednym z warunków powrotu rozgrywek Premier League są regularne testy. Ostatnie badania wykazały, iż cztery osoby mają pozytywny wynik na koronawirusa. Wznowienie zmagań nie wydaje się zagrożone.

Systematycznie piłkarze oraz sztaby szkoleniowe przechodzą testy. W poniedziałek oraz wtorek 1008 osób zostało zbadanych pod kątem zakażenia. W środę Premier League wydała oficjalny komunikat w sprawie wyników.

Cztery zakażenia

Wśród zawodników oraz osób pracujących w klubach wykazano cztery pozytywne testy w trzech drużynach. Zakażeni przejdą siedmiodniową izolację. Liga nie przekazuje konkretnych informacji w sprawie osób i zespołów.

Treningi grupowe

W związku z decyzją akcjonariuszy Premier League, już od środy drużyny mogą wznowić treningi grupowe, które umożliwiają przygotowania kontaktowe. Jest to kolejny etap przygotowań do ponownej rywalizacji.

Tym samym, następne testy mogą okazać się kluczowe w kontekście zakażeń. Jeżeli liczba osób z pozytywnymi wynikami nie będzie rażącą większa, to nic nie stanie na przeszkodzie, by w drugiej połowie czerwca piłkarze wrócili na murawę, by rywalizować o punkty w lidze.