Znamy terminarz La Liga. Mecze codziennie przez ponad 30 dni!

Kilka dni temu hiszpański rząd oficjalnie potwierdził, że rozgrywki sportowe mogą wrócić do gry już od 8 czerwca. To dobra informacja przede wszystkim dla fanów La Liga, którzy czekają na powrót swoich ulubieńców. Media dotarły już do informacji związanych z terminarzem. Mecze mają odbywać się codziennie przez 32 dni.

Początek La Liga już 11 czerwca

Do zakulisowych informacji dotarł madrycki dziennik „Marca”. Początek zmagań zaplanowany jest na 11 czerwca, dokładnie 10 dni po tym jak zespoły otrzymają możliwość pełnych, grupowych treningów.

Liga opracowała już terminarz, który został przygotowany w taki sposób, aby zapewnić zespołom minimum 72 godziny odpoczynku przed meczami. Kolejki będą rozgrywane codziennie, a ten maraton ma potrwać od 11 czerwca do 12 lipca.

Następnie będą odpowiednio trzy i cztery dni przerwy przed przedostatnią i ostatnią kolejką, aby zespoły odpoczęły przed rywalizacją między innymi o europejskie puchary.

Terminarz 28 kolejki La Liga:

Pierwsze kolejka po przerwie ma wyglądać następująco:

11 czerwca:

Sevilla – Betis

12 czerwca:

Athletic – Atletico

Granada – Getafe

13 czerwca:

Real Sociedad – Osasuna

Espanyol – Alaves

Valencia – Levante

14 czerwca:

Celta – Villarreal

Leganes – Valladolid

Real Madryt – Eibar

15 czerwca:

Mallorca – Barcelona