Transfer Lautaro Martineza? Tylko pod jednym warunkiem!

Lautaro Martinez jest głównym celem transferowym Barcelony na letnie okno. “Duma Katalonii” zamierza dołożyć wszelkich starań, by sprowadzić 22-latka do Hiszpanii. Słowa dyrektora sportowego Interu jasno sugerują, iż napastnik trafi do zespołu z Camp Nou tylko pod jednym warunkiem.

Kampania 2019/2020 jest dla Lautaro Martineza bardzo udana. Argentyńczyk zdobył 11 goli oraz zaliczył 3 asysty w 22 spotkaniach Serie A. Na szczególną uwagę zasługuje jednak postawa snajpera w Lidze Mistrzów. W trakcie 6 meczów, Martinez strzelił 5 bramek. Nic dziwnego, że obiecujący napastnik wzbudza zainteresowanie Barcelony.

Tylko wpłacona klauzula

Dyrektor sportowy Interu Piero Ausilio wypowiedział się w rozmowie ze “Sky Sport” na temat ewentualnego transferu Martineza – Lautaro nie jest na sprzedaż. Barcelona kontaktowała się z nami, mamy dobre relacje, ale uświadomiliśmy im, że nie sprzedamy Martineza. Jeśli Barcelona chce w swoich szeregach Lautaro, to musi wpłacić odpowiednią klauzulę wykupu – oznajmił Ausilio.

Warto przypomnieć, że Lautaro może opuścić Mediolan w momencie, gdy zainteresowany klup wpłaci 111 milionów euro. Dodatkowo, cała transakcja może zostać zrealizowana jedynie od 1 do 15 lipca.

Mało realny transfer?

Barcelona miała nadzieję, że w transakcję Martineza uda się włączyć kilku graczy “Dumy Katalonii”. W takim wypadku, zespół z Camp Nou musi sprzedać kilku swoich graczy. Według “Mundo Deportivo”, klub wycenił już m.in. Nelsona Semedo, Arturo Vidala czy Juniora Firpo.