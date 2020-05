Cracovia wykupi Fiolicia?

Z powodu obecnej sytuacji, rozmowy na temat transferów zostały nieco odłożone na bok. Mimo to niektóre kluby nadal bacznie obserwują rynek i planują letnie wzmocnienia. Wśród takich zespołów znajduje się miedzy innymi Cracovia, która ma zamiar wykupić lub przedłużyć wypożyczenie Ivana Fiolicia.

Cracovia chce wykupić Fiolicia

Chorwat dość niespodziewanie początkiem lutego przeniósł się z Racingu Genk do Krakowa. 24-letni pomocnik został wypożyczony do końca sezonu z opcją pierwokupu. Klub nie ujawnił jednak kwoty, za jaką może wykupić zawodnika.

Latem 2018 roku Fiolić przeniósł się do Racingu Genk, ale łącznie zagrał dla tego zespołu zaledwie kilka spotkań. Z tego powodu szukał opcji do wypożyczenia. Najpierw do Larnaki, a następnie do Cracovii. Do tej pory wychowanek Dinama Zagrzeb zaliczył 6 meczów.

Trwają rozmowy

Mimo to według holenderskiego „Voetbalkrant”, klub prowadzony przez Michała Probierza ma zamiar wypożyczyć zawodnika na dłużej. Rozmowy w tej sprawie już się rozpoczęły.

Kontrakt Fiolicia z Racingiem wygasa w czerwcu 2022 roku.