Konkretna data powrotu Premier League. Wielki hit na początek!

Piłkarze Premier League już od kilku tygodni regularnie trenują, aby wrócić do gry w najbliższym czasie. Po wielu rozmowach klubów z władzami lig, w końcu obie strony doszły do porozumienia. Rozgrywki mają wrócić do gry 19 czerwca.

Wielki hit na początek w Premier League

Po tym, jak rząd Wielkiej Brytanii wyraził zgodę na treningi grupowe, akcjonariusze Premier League w trakcie specjalnego spotkania zagłosowali wczoraj w sprawie wdrożenia kolejnego etapu. Drużyny jednogłośnie zadecydowały, by wprowadzić możliwość realizacji treningów z całymi zespołami. Mogliśmy się zatem spodziewać, że decyzja o wznowieniu rozgrywek nadejdzie lada moment.

Pierwsze spotkania mają odbyć się jednak dwa dni wcześniej. Mowa tutaj o zaległych potyczkach Arsenalu z Manchesterem City oraz Sheffield z Aston Villą. Następne mecze zostaną rozegrane 19 czerwca, ale pełna runda spotkań zaplanowana jest na dzień później.

Terminarz został przekazany klubom na dzisiejszym zgromadzeniu akcjonariuszy. Sezon miałby zostać zakończony 1 lub 2 sierpnia. Doniesienia angielskich mediów wskazują, że tydzień po zakończeniu sezonu odbędzie się finał Pucharu Anglii. Jednak zważywszy na plany UEFA o wznowieniu Ligi Mistrzów, te plany mogą ze sobą kolidować.

Anglicy idą drogą Hiszpanii

Wszystko zatem wskazuje na to, że po Hiszpanii także i Anglicy planują powrót na piłkarskie boiska. Do końca sezonu w Premier League pozostało 9 kolejek.