Boniek gotowy zaakceptować pięć zmian w ekstraklasie. Prezes stawia jeden warunek

Polscy kibice wyczekują na jurtzejsze wznowienie ekstraklasy. Podczas ostatnich dni pojawiło się wiele dyskusji związanych z wprowadzeniem pięciu zmian do ligowych zmagań do końca rozgrywek. Na początku maja Zbigniew Boniek stwierdził, że nie poprze tego pomysłu. Jednak po kilku tygodniach sytuacja może ulec zmianie

Zmiana zdania

IFAB (organizacja zajmująca się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry) kilka tygodni temu wydało zgodę dla krajowych lig na skorzystanie z pięciu zmian w jednym spotkaniu. Ostateczne przyjęcie tej propozycji należało jednak do związków. Do tej pory zaakceptowali to między innymi Niemcy. Prezes PZPN jednak odparł, że nie ma mowy o takiej modyfikacji i zostanie po staremu.

Jak na łamach „Prawdy Futbolu” potwierdził Roman Kołtoń, sternik polskiej piłki zastanawia się nad zmiana swojego zdania.

– Jednak prezes Boniek rozważa pięć zmian w ekstraklasie od następnej kolejki. Decyzja ma zapaść dzisiaj lub jutro. Forsował tę decyzję przede wszystkim prezes Jagiellonii – Cezary Kulesza. Natomiast z tego co słyszę, Boniek chce wówczas wprowadzenia dwóch młodzieżowców.

Piłeczka po stronie klubów

Czyli poniekąd prezes oczekuje czegoś w zamian. Ma być to kolejny krok w stronę postawienia przez polskiego kluby na młodych zawodników. Czekamy zatem na decyzje ze strony klubów, ponieważ to po ich stronie jest teraz piłeczka.