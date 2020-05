Polski rząd poinformował o tym, że już wkrótce kibice będą mogli znów zasiąść na trybunach. Decyzja będzie obowiązywać od 19 czerwca.

Początkowo mecze miały odbywać się bez kibiców

Pandemia koronawirusa doprowadziła do zawieszenia lig na całym świecie. Z kolei prawie wszędzie, gdzie nie decydowano się na przerwę w rozgrywkach, mecze odbywały się bez udziału kibiców.

W ostatnich tygodniach większość lig wróciła albo podjęła decyzję o przyszłym powrocie. Dokończenie sezonów miały odbyć się bez udziału kibiców i takiego scenariusza spodziewano się również w Polsce. Jak się okazuje, już niebawem fani wrócą na trybuny.

Fani wracają na trybuny

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że wkrótce możliwa będzie obecność kibiców podczas zawodów sportowych. Według określonych wytycznych, na stadion będzie mogła wchodzić liczba osób równa 25% pojemności obiektów. Będzie to możliwe od 19 czerwca.

– Cieszymy się, że wracamy do sportu. Kibicujemy piłkarzom, żeby bezpiecznie wrócili do rozgrywek. Liczę na to, że powrót kibiców będzie bezpieczny, że będziemy stosować się do wszystkich reguł. – stwierdziła minister sportu, Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Fot. Flickr