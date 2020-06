Jorge Felix jest obecnie kluczową postacią Piasta. Jego kontrakt wygasa jednak z końcem sezonu i nie jest pewne, że zostanie w Gliwicach.

Ważna postać Piasta

28-letni Hiszpan w obecnym sezonie udowadnia swoją przydatność dla Piasta. Piłkarz już w ubiegłych rozgrywkach grał regularnie, przesunięcie go do ataku sprawiło jednak, że stał się kluczową postacią zespołu. W trwającym sezonie nie opuścił w barwach gliwiczan żadnego meczu – wystąpił we wszystkich 27. Poza tym, jest najlepszym strzelcem drużyny Waldemara Fornalika – zdobył do tej pory 13 goli.

Jorge Felix latem odejdzie z Gliwic?

Przyszłość Jorge Felixa wciąż pozostaje jednak niewyjaśniona. Kontrakt piłkarza jest ważny do końca sezonu i nie wiadomo, czy Hiszpan zdecyduje się na jego przedłużenie. 28-latek w rozmowie dla “Przeglądu Sportowego” na początku maja wyznał, że chciałby pozostać. Obecnie jednak nie wyklucza przeprowadzki.

– Piast dał mi szansę się wybić, zagrać o najwyższe cele, czuję się świetnie w klubie i w mieście. Mam tu dobrego pracodawcę, super kolegów i super kibiców. Natomiast jeśli dostanę ofertę nie do odrzucenia, która bardzo pomoże mojej rodzinie na przyszłość, to mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją moją decyzję. – wyznał Jorge Felix w rozmowie dla “Super Expressu”.

Piast wciąż goni Legię

Dzięki postawie Hiszpana, Piast Gliwice zajmuje drugie miejsce w PKO Ekstraklasie. Do pierwszej Legii traci osiem punktów, aczkolwiek po porażkach rywali do podium, podopieczni Waldemara Fornalika wysunęli się prowadzenie spośród reszty zespołów.

Fot. YouTube/Piast Gliwice