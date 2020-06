Championship ogłosiła powrót rozgrywek w czerwcu. Kamil Grosicki, Mateusz Klich i pozostali wrócą na boisko prawdopodobnie 20 czerwca.

Data powrotu Championship wstępnie znana

Jeszcze w kwietniu dużo mówiło się o tym, że w Anglii podobnie jak w Szkocji sezon może zostać odwołany. Ostatnie wytyczne rządu pozwoliły jednak na wznowienie kolejnych piłkarskich rozgrywek. W związku z tym, data powrotu Premier League jest już ustalona na 17 czerwca.

Również drugi angielski poziom rozgrywek wkrótce ma wrócić do gry. English Football League ogłosiła wstępny termin restartu ligi na 20 czerwca. Spółka rozważa zwiększenie liczby zmian z trzech do pięciu i rezerwowych z siedmiu do dziewięciu.

Polacy wrócą do gry

Do tej pory rozegrano 37 kolejek Championship. Liderem ligi jest Leeds United, w którym występują Mateusz Klich i Mateusz Bogusz. Podopieczni Marcelo Bielsy mają w tej chwili 71 punktów na koncie – o punkt więcej niż West Bromwich Albion, do którego zimą z Hull City trafił Kamil Grosicki.

Z kolei Millwall z Bartoszem Białkowskim w składzie jest na 8. miejscu, a Derby County, którego piłkarzem jest Krystian Bielik zajmuje 12. pozycję.