Dwóch Polaków wzbudza zainteresowanie klubów MLS!

Transfery Jarosława Niezgody oraz Adama Buksy spowodowały, że przeprowadzki Polaków do MLS nie wzbudzają już większego zaskoczenia. Co więcej, zainteresowanie Polakami ze strony klubów tej ligi wydają się już wręcz normalnością. Potwierdzają to tylko słowa Mariusza Mowlika.

W trakcie programu “Magazyn Sportowy”, który jest emitowany w Przeglądzie Sportowym, Mariusz Mowlik zdradził nazwiska dwóch zawodników, o których pytają zespoły z MLS.

Sobociński i Jóźwiak na radarze

Były piłkarz, a obecnie menedżer piłkarski ujawnił, iż Jan Sobociński oraz Kamil Jóźwiak to gracze, których transfery interesują kluby MLS. Na ten moment trudno jednak mówić o jakichkolwiek konkretach. Sobociński to aktualnie gracz ŁKS-u. Jeżeli zespół spadnie z ekstraklasy, to z pewnością 21-latek będzie mógł liczyć na transfer.

Jóźwiak z kolei to podstawowy gracz Lecha Poznań. Niedawno 22-latek podpisał nowy kontrakt. W tym przypadku oferta za ofensywnego piłkarza musiałaby być atrakcyjna.

Wyraźny trend

Słowa Mariusza Mowlika jasno sugerują trend, który panuje w klubach MLS. Drużyny z tej ligi nie poszukują już tylko zawodników, którzy myślą o grze w Stanach Zjednoczonych w kontekście piłkarskiej emerytury. Zespoły chcą sprowadzać młodych i utalentowanych piłkarzy.