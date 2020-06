Dariusz Banasik podpisał nowy kontrakt z Radomiakiem. Trener przedłużył umowę z klubem Fortuna I ligi o rok.

Radomiak walczy o awans

Dariusz Banasik jest trenerem zespołu z Radomia od lipca 2018 roku. W ubiegłym sezonie poprowadził drużynę Radomiaka do awansu do I ligi. Na zapleczu ekstraklasy beniaminek radzi sobie bardzo dobrze. Po 22. kolejkach zespół zajmuje 4. miejsce w lidze, z 36 punktami na koncie. Co więcej, przez pewien czas Radomiak znajdował się na pozycji lidera.

Nowy kontrakt nie był formalnością

Dotychczasowa umowa Dariusza Banasika z zespołem wygasała z końcem obecnego sezonu. Jej przedłużenie nie było pewne ze względu na ostatnie problemy finansowe klubu. Ostatecznie zarząd Radomiaka podpisał z trenerem umowę do końca przyszłego sezonu.

Fortuna I liga wraca do gry we wtorek. Radomiak swój pierwszy pojedynek po powrocie rozegra jednak w czwartek. Przeciwnikiem podopiecznych Dariusza Banasika będzie Odra Opole.

Fot. YouTube/Radomiak