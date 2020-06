Karpaty Lwów musiały przełożyć mecz ostatniej kolejki z powodu pandemii koronawirusa. Jak się okazało, w klubie wykryto 26 przypadków Covid-19.

Mecz odwołany z powodu koronawirusa

Liga ukraińska, podobnie jak polska, wznowiła rozgrywki w ubiegły weekend. W niedzielę miały się ze sobą zmierzyć Karpaty Lwów i FK Mariupol. Spotkanie jednak odwołano z powodu wykrycia przypadków koronawirusa w pierwszym z zespołów.

Trudna sytuacja ukraińskiego zespołu

Jak poinformował “Football Format”, nie były to pojedyncze zakażenia. Covid-19 wykryto bowiem u 11 piłkarzy i 15 członków sztabu szkoleniowego, czyli u łącznie 26 osób. Co to oznacza dla zespołu ze Lwowa? Według ukraińskich mediów, kolejne ligowe starcia Karpat nie będą już przekładane, a zespół miałby grać młodzieżowcami.

Taka decyzja dodatkowo utrudniłaby pozycję zespołu ze Lwowa. Karpaty już w tej chwili zajmują ostatnie miejsce w ukraińskiej Favbet Lidze.

Więcej przypadków niż w Brazylii

Do tej pory wydawało się, że rekordową liczbę przypadków koronawirusa w jednym klubie odnotowano w Vasco da Gama. W brazylijskim klubie wykryto szesnaście zakażeń. Jak się okazało, więcej pozytywnych testów wystąpiło we Lwowie.