Zakończono rozgrywki ligowe kobiet. Kiedy finał Pucharu Polski?

Od kilku dni pojawiały się informacje, że rozgrywki ligowe kobiet w Polsce dobiegną końca. Dziś oficjalnie te informacje potwierdził PZPN.

Koniec rozgrywek kobiet

Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił decyzję Komisji ds. Nagłych PZPN ws. rozgrywek kobiecych na wszystkich szczeblach. We wszystkich rozgrywkach z wyjątkiem Pucharu Polski, wyłoniono już mistrza, biorąc pod uwagę wyniki przed wstrzymaniem rozgrywek. W Ekstralidze mistrzostwo zdobyła Górnik Łęczna, a drugie miejsce zajął Medyk Konin. Do niższej ligi spadły z kolei ekipy z Bydgoszczy i Biedrzychowic.

Z I ligi do Ekstraligi kobiet awansują kluby TS ROW Rybnik oraz Akademia Piłkarska LG, o ile otrzymają licencję uprawniającą do udziału w tych rozgrywkach. Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek, zespoły, które zajęły w tabeli końcowej rozgrywek poszczególnych grup I ligi kobiet miejsca 6-12 spadają do rozgrywek II ligi kobiet. Jest to spowodowane oczywiście reformą zapowiedzianą przez PZPN w listopadzie ubiegłego roku.

Nieco inaczej wygląda to w II lidze, gdzie zostanie rozegrany jeszcze baraż pomiędzy klubami, które zajęły pierwsze miejsca w tabelach końcowych poszczególnych grup II ligi. Mecze odbędą się konkretnie 27 czerwca.

W sezonie 2020/2021 rozgrywki będą prowadzone w następującej formule:

Ekstraliga – 12 drużyn

I liga – 12 drużyn

II liga – 2 grupy po 12 drużyn

Póki co nadal nie wiemy, w jaki sposób zostanie rozegrana III liga. Decyzja ma nastąpić po konsultacjach z wojewódzkimi związkami.

Co z Pucharem Polski?

Rozgrywki o Puchar Polski kobiet będą kontynuowane. Półfinał zostanie rozegrany 20 czerwca, natomiast finał zaplanowany na tydzień później.

Wszystkie mecze odbędą się na obiektach wskazanych przez PZPN.