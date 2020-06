GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec. Transmisja LIVE, gdzie oglądać online?

W ostatnim meczu 23. kolejki Fortuna 1 Ligi GKS Tychy podejmie na własnym obiekcie Zagłębie Sosnowiec. Początek rywalizacji zaplanowano na czwartek 4 czerwca, godzinę 20:40.

Obie ekipy mają o co walczyć. GKS Tychy przed rozegraniem swojego meczu w 23. serii gier, zajmuje dziesiątą pozycję w lidze. Strata zespołu do szóstego miejsca, które gwarantuje grę w play-offach o ekstraklasę, wynosi tylko trzy punkty.

Nie wiadomo jednak, jak będzie spisywać się zespół w lidze po zmianie na ławce trenerskiej. Z klubem jeszcze przed zawieszeniem rozgrywek pożegnał się Ryszard Tarasiewicz, a rolę trenera przejął dotychczasowy dyrektor sportowy, Ryszard Komornicki.

Zagłębie również ma jeszcze szansę zameldować się w czołowej szóste. Strata ekipy z Zagłębia do Miedzi wynosi bowiem pięć punktów. Zespół ze Śląska musi jednak bacznie obserwować poczynania przeciwników z dalszych pozycji. Plasująca się na szesnastej lokacie Odra traci do Zagłębia sześć punktów. Klub z Opola ma do rozegrania swój mecz 23. kolejki.

Co ciekawe w Sosnowcu także nastąpiła zmiana na ławce trenerskiej. Miejsce Dariusza Dudka zajął Krzysztof Dębek.

GKS Tychy– Zagłębie Sosnowiec. Gdzie oglądać?

W związku z obowiązującymi zasadami, mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Spotkanie obu ekip można jednak oglądać na kanale Polsat Sport Extra, a także na platformie IPLA. Początek rywalizacji o 20:40.

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec. Na żywo

Pierwszy gwizdek sędziego Tomasza Marciniaka zabrzmi o godzinie 20:40 na Stadionie Miejskim w Tychach przy ulicy Edukacji 7.