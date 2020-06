Amp Futbol: EURO w Krakowie przełożone

W lutym rozlosowano grupy EURO 2020 w ampfutbolu. Niestety, ze względu na obecną sytuację turniej stanął pod znakiem zapytania. Dziś poznaliśmy oficjalną decyzję w tej sprawie.

Mistrzostwa zostały przeniesione konkretnie na 12-19 września. Amp Futbol Polska i EAFF (European Amputee Football Federation) w porozumieniu ze wszystkimi krajami uczestniczącymi w imprezie i miastem Kraków postanowiły o przeniesieniu zawodów dokładnie o 12 miesięcy. Miejsce turnieju nie ulegnie zmianie i zawodnicy zmierzą się w Krakowie. Zachowana zostanie formuła zawodów oraz skład rozlosowanych już grup.

Z komunikatu możemy wywnioskować, że organizatorzy do ostatnich chwil walczyli, aby impreza doszła do skutku. Ostatecznie nie udało się tego zrobić, ponieważ głównym celem Amp Futbol Polska i EAFF była organizacja EURO z kibicami.

– Mistrzostwami Europy w Krakowie chcieliśmy podziękować naszym kibicom za to, że są z nami i coraz liczniej nas wspierają. Do końca walczyliśmy o organizację tego turnieju w pierwotnym terminie i długo liczyliśmy, że będzie to możliwe. Sytuacja w wielu krajach jest jednak znacznie gorsza niż ta w Polsce i bardzo niepewna. Solidaryzujemy się ze wszystkimi drużynami, które mają wziąć udział w imprezie i oczywiście z biało-czerwonymi kibicami, dlatego przenosimy te mistrzostwa na przyszły rok – stwierdził Mateusz Widłak, prezes Amp Futbol Polska.