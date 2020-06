Cracovia straci ważnego piłkarza? Szykuje się kolejny transfer do Włoch

W ostatnich latach polscy piłkarze chętnie przenoszą się do Włoch. Mowa nie tylko o Serie A, ale także o Serie B, gdzie mamy kilku przedstawicieli. Do tej drugiej grupy może dołączyć niebawem Kamil Pestka. Czy Cracovia wyrazi jednak na to zgodę?

Pestka odejdzie z Cracovii?

Obrońcą Cracovii interesuje się bowiem kilka klubów z półwyspu Apenińskiego. Według informacji „Przeglądu Sportowego”, w wyścigu o podpis Pestki prowadzi Monza, która awansowała do Serie B po przedwczesnym zakończeniu rozgrywek.

Młodzieżowy reprezentant Polski w tym sezonie rozegrał 21 spotkań dla „Pasów” rywalizując przede wszystkim z Michalem Siplakiem. Podczas pierwszego meczu po wznowieniu rozgrywek Pestki zabrakło jednak w kadrze. Powodem mają być przedłużające się rozmowy w sprawie umowy, która wygasa w 2021 roku.

Oferta z Monzy

Jeśli Pestka przyjąłby ofertę od Monzy, to niejako zostałby pracownikiem Silvio Berlusconiego. Włoski biznesmen od kilku lat prowadzi klub, który pnie się po szczeblach włoskiej piłki. Celem byłego właściciela jest awans do Serie A i po zakończonym obecnym sezonie, to zadanie jest całkiem realne do wykonania.

Póki co nie mamy pewności, czy brak Pestki w kadrze na spotkanie z Jagiellonią jest związane z odrzuceniem przez niego kontraktu. Jeśli Cracovia chce jednak zarobić jakiekolwiek pieniądze na zawodniku, to musi go sprzedać najlepiej w letnim oknie transferowym.