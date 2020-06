Korona Kielce – Piast Gliwice. Typy, kursy (5.06.2020)

Piast w najlepszy możliwy sposób rozpoczął zmagania po przerwie wywołanej koronawirusem. Podopieczni Waldemara Fornalika rozbili Wisłę Kraków i zachowali nadzieje na zdobycie mistrzostwa Polski, choć oczywiście strata do Legii nadal wygląda przerażająco. Na drugim biegunie jest Korona, która nie tylko boryka się z problemami finansowymi, ale także niezbyt dobrze układa jej się pod kątem sportowym. Zapraszamy na zapowiedź tego starcia wraz z naszymi typami.

Korona Kielce – Piast Gliwice zapowiedź (piątek, godz. 18:00)

Patrząc pod kątem historycznym na to starcie, Korona nie ma zbyt dużych szans na wygranie tego spotkania. Podczas 10 ostatnich potyczek z Piastem, zespół z Kielc wygrał zaledwie raz. Jednak przeszłość często zakłamuje pewien obraz. Na niekorzyść podopiecznych Macieja Bartoszka przemawia jednak fakt, że w tym sezonie także nie idzie im najlepiej.

Mimo to w tej trudnej sytuacji są pewne plusy. Pokonanie Wisły Płock sprawiło, że drużyna może marzyć także o pozytywnym rezultacie z Piastem. Zatrudnienie Bartoszka okazało się póki co dobrą decyzją, co pokazują dwie wygrane pod batutą nowego szkoleniowca. Pytanie tylko czy to jedynie efekt nowej miotły, czy rzeczywiście pewna zmiana, która zaprowadzi klub do utrzymania.

Gliwiczanie naturalnie nie mają takiego problemu. Ich głównym zadaniem jest gonitwa za Legią, ale nawet jeśli w tym sezonie drużyna utrzyma się w TOP 3, to po nieudanym początku rozgrywek, będzie to na pewno dobry wynik. Pierwszy mecz z Wisłą Kraków pokazał, że drużyna nadal jest w dobrej formie. Zaimponowali przede wszystkim Parzyszek, Jorge Felix, a odblokował się nawet Patryk Tuszyński.

Przeciwko Koronie – sądząc po poprzedniej kolejce – będzie najprawdopodobniej trudniej. Mimo to mistrz Polski ma na tyle mocną kadrę, że może pewnie zgarnąć komplet punktów. Będzie to piąte trenerskie starcie pomiędzy Waldemarem Fornalikiem a Maciejem Bartoszkiem. Dotychczas trzykrotnie górą był szkoleniowiec Piasta.

Spotkanie poprowadzi sędzia Bartosz Frankowski.

Korona Kielce – Piast Gliwice kto nie zagra?

Korona Kielce: Nemanja Miletić (kontuzja)

Piast Gliwice: Gerard Badia (kontuzja)

Korona Kielce – Piast Gliwice kursy bukmacherów

Zwycięstwo Korony Kielce bukmacherzy wyceniają na 3.25, remis 3.10, natomiast na zwycięstwo gości kurs wynosi 2.37.

Korona Kielce – Piast Gliwice typy

Naturalnie tutaj skłaniamy się ku Piastowi Gliwice. Jednak z drugiej strony Korona także jest w dobrej dyspozycji i spotkanie może obfitować w dużą liczbę bramek.

