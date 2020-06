Filip Bednarek po latach gry w Holandii wrócił do Polski. Jego nowym miejscem gry będzie Lech Poznań, z którym podpisał podpisał kontrakt.

Dwanaście lat w Holandii

Golkiper ostatnie dwanaście lat spędził w Holandii. Jako szesnastolatek Filip Bednarek trafił do akademii Twente Enschede z Amiki Wronki. Od tamtej pory występował w zespołach Eredivisie oraz drugiego poziomu rozgrywkowego” – Twente, Utrechtu, Graafschap, a w ostatnim czasie w Heerenveen.

W zespole Johnny’ego Jansena bramkarz wystąpił w tym sezonie w dziesięciu meczach. Przez dłuższy czas był rezerwowym, aczkolwiek po nowym roku zaczął regularnie wychodzić w wyjściowej jedenastce. W żadnym z rozegranych spotkań nie zaliczył jednak czystego konta.

Zastąpi van der Harta?

Po dwunastu latach Filip Bednarek wrócił do Polski, podpisując kontrakt z Lechem Poznań. Wczoraj bramkarz przeszedł testy medyczne, natomiast dziś oficjalnie zaprezentowano go jako zawodnika “Kolejorza”.

Debiut w ekstraklasie

28-latek jeszcze nigdy nie miał okazji do tego, by zadebiutować w ekstraklasie i transfer do Lecha może być dla niego do tego okazją. Prywatnie, piłkarz jest bratem byłego piłkarza Lecha, obecnie występującego w Southampton, Jana Bednarka.