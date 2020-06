Wigry Suwałki – Miedź Legnica. Typy, kursy (5.06.2020)

Pierwszym pojedynkiem 24. kolejki Fortuna 1 Ligi będzie mecz Wigier Suwałki z Miedzią Legnica. Czy walczący o utrzymanie zespół postraszy drużynę z aspiracjami do awansu?

Wigry Suwałki – Miedź Legnica zapowiedź

Sytuacja zespołu Pawła Crettiego wydaje się coraz bardziej skomplikowana. Wigry znajdują się obecnie na przedostatnim miejscu w tabeli, z 19 punktami na koncie. Co więcej, drużyna z Suwałk ma w tej chwili serię słabszych spotkań – przegrała pięć razy z rzędu, zdobywając w tym czasie zaledwie jednego gola. Terminarz zespołu do końca sezonu nie jest najtrudniejszy, aczkolwiek obecnie jest on jednym z faworytów do spadku.

O powrót do ekstraklasy walczy z kolei Miedź. Mecz ze Stalą na pewno nie może napawać legniczan optymizmem. Zespół zdobył z rywalem do awansu tylko gola z rzutu karnego i oddał tylko trzy celne strzały w ciągu całego spotkania.

Jak wyglądały ostatnie pojedynki między zespołami? Zdecydowanie górą jest Miedź. W rundzie jesiennej podopieczni Dominika Nowaka wygrali 2:1 i trzeba zwrócić uwagę na to, że nigdy nie przegrali z drużyną z Suwałk na wyjeździe.

Wigry Suwałki – Miedź Legnica kursy bukmacherów

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem tego pojedynku są podopieczni Dominika Nowaka. Kurs na wygraną Miedzi wynosi 1.88, z kolei szanse Wigier są oceniane na 3.85. Z kolei remis ma wartość 3.50.

Wigry Suwałki – Miedź Legnica typy

Miedź, pomimo ostatniej porażki u siebie ze Stalą Mielec, jest wyraźnym faworytem spotkania. Należy zwrócić uwagę na to, że Wigry w ostatnim czasie rzadko trafiają do siatki. Bardzo możliwe, że tak będzie również tym razem.

Wigry Suwałki – Miedź Legnica| Typ: Miedź Legnica wygra @1.88

Wigry Suwałki – Miedź Legnica| Typ: Wigry Suwałki bez gola @2.47

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 100 zł!

Fot. Wikipedia