Griezmann zdradza następny kierunek transferu. Co na to Barcelona?

Antoine Griezmann jest znany ze swoich dość nietypowych wywiadów. Francuz głównie podczas pobytu w Atletico umiejętnie grał z mediami, potwierdzając między innymi swoje pozostanie w klubie ze stolicy Hiszpanii za pomocą specjalnego filmu. Teraz napastnik poinformował w jakim klubie chciałby zagrać po mundialu w Katarze.

Griezmann ma zamiar odejść do Barcelony

Mistrz świata z 2018 roku od wielu lat nie ukrywa, że jest zafascynowany Stanami Zjednoczonymi. Napastnik co jakiś czas pojawia się na meczach NBA i jest wielkim także NFL. Nic zatem dziwnego, że wilka ciągnie do lasu i pewnego dnia Griezmann chciałby zagrać w MLS.

W ostatnim wywiadzie piłkarz zabrał głos ws. swojej przyszłości. Jego słowa mogą wywołać pewien niepokój na Camp Nou:

– Zwycięstwo w La Liga i Lidze Mistrzów z Barcą byłoby nie tylko marzeniem, ale jest także moim celem. Za jakiś czas mamy także kolejne mistrzostwa świata. Po tym turnieju chciałbym przenieść się do MLS. Nie wiem póki co w jakiej drużynie zagram, ale naprawdę chciałbym to zrobić. Dla mnie celem jest zakończenie kariery w Stanach Zjednoczonych.

Co na to Barcelona?

Z pewnością takie komentarze raczej nie spodobają się władzom Barcelony, które przecież rok temu zapłaciły Atletico aż 120 milionów euro. Jak doskonale wiemy, gracze zwykle odchodzą do MLS za niskie kwoty lub na zasadzie wolnego transferu. Takie rozwiązanie oznaczałoby ogromne straty dla mistrza Hiszpanii, który w ostatnich latach i tak miewa ogromne problemy finansowe.

Oczywiście to co chce piłkarz to jedno, ale jego przyszłość leży w rękach klubu. Przypomnijmy, że Antoine posiada zobowiązanie z “Dumą Katalonii” do 2024 roku.