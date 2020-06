Zagłębie Lubin – Lech Poznań. Typy, kursy (6.06.2020)

Humory w Poznaniu po porażce z Legią na pewno nie są najlepsze. Klub raczej już na dobre wypisał się z walki o mistrzostwo Polski i teraz ich celem pozostaje jedynie zajęcie miejsca premiowanego awansem do europejskich pucharów. Zagłębie z kolei walczy o lokacie w TOP 8. Kto zatem wyjdzie zwycięsko z tego starcia?

Podczas poprzedniego spotkania w Poznaniu to Zagłębie było górą. Wówczas świetne spotkanie rozegrał Filip Starzyński, który w tym sezonie jest kluczowych piłkarzem zespołu z Lubina. Teraz jednak forma obu drużyn jest na zupełnie innym poziomie. Ekipa Martina Seweli to jednak dość zaskakująca mieszanka graczy i może sprawić niespodziankę.

– Zagłębie to drużyna największych paradoksów w tej lidze. To drużyna, która wygrała zarówno z liderem, jak i Śląskiem Wrocław, który najrzadziej przegrywa. Mówimy o zespole, który ma drugi najlepszy atak w lidze, strzelił 44 gole. Mają w składzie najrówniej grającego skrzydłowego, Bohara, Starzyńskiego, czy lubińskiego wonderkida Białka, który ostatnio jest w rewelacyjnej formie. Lewandowski, Milik, Piątek, Kownacki – żaden z nich nie miał takiego wejścia do ekstraklasy – stwierdził Krzysztof Marciniak, dziennikarz Canal+Sport.