Warta Poznań – Olimpia Grudziądz. Typy, kursy (6.06.2020)

To może być najciekawszy mecz kolejki Fortuna 1. Ligi. Warta Poznań zmierzy się na własnym stadionie z Olimpią Grudziądz. Czy podopieczni Piotra Tworka zrobią dziś kolejny krok w walce o awans? A może to zespół Jacka Trzeciaka awansuje na miejsce barażowe?

Warta Poznań – Olimpia Grudziądz zapowiedź

Warta jest jednym z głównych pretendentów do awansu do ekstraklasy i nie ma co do tego cienia wątpliwości. Zespół w Poznania w poprzedniej kolejce wygrał na trudnym terenie – w Jastrzębiu z tamtejszym GKS-em. “Zieloni” wywalczyli trzy punkty w doliczonym czasie gry – swoją okazję wykorzystał Michał Jakóbowski. Dzięki wygranej drużyna wciąż zajmuje drugie miejsce w lidze.

Z kolei na pierwszej lokacie pod strefą barażową znajduje się Olimpia Grudziądz. Zespół Jacka Trzeciaka w poprzedniej kolejce miał szansę na to, aby awansować do czołowej szóstki, gdyż swoje mecze przegrały Miedź i GKS Jastrzębie, a Radomiak jedynie zremisował. Drużyna z Grudziądza nie dała jednak rady w meczu z liderem ligi, Podbeskidziem, przegrywając 1:2.

Chociaż Warta wydaje się być faworytem w pojedynku, można powiedzieć, że ciąży nad nią klątwa w meczach z Olimpią. Do tej pory wszystkie spotkania między zespołami wygrali piłkarze z Grudziądza. Tym razem wydaje się jednak, że powinno dojść do historycznego przełamania, gdyż drużyna Piotra Tworka naprawdę jest na fali.

Warta Poznań – Olimpia Grudziądz przewidywane składy

Warta: Lis – Stępiński, Kieliba, Boczek, Grobelny – Trałka, Kupczak – Jakóbowski, Janicki, Apolinarski – Jaroch

Olimpia: Sapel – Szywacz, Bogusławski, Duriska, Ciechanowski – van Haaren, Kona – Maloku, Frelek, Kamiński – Joao Augusto

Warta Poznań – Olimpia Grudziądz kursy bukmacherów

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem starcia jest Warta Poznań i jej szanse na wygraną są oceniane na 1.71. Kurs na remis wynosi 3.70, natomiast na zwycięstwo Olimpii aż 4.65.

Warta Poznań – Olimpia Grudziądz typy

Warta jest wyraźnym faworytem tego spotkania i jej wygrana w meczu z Olimpią wydaje się pewna. Poza tym, gdy drużyna z Poznania wygrywa, zazwyczaj już w pierwszej połowie znajduje drogę do siatki.

Warta Poznań – Olimpia Grudziądz | Typ: Warta wygra @1.71

Warta Poznań – Olimpia Grudziądz | Typ: Gol Warty w pierwszej połowie @1.70

