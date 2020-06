RB Lipsk – Paderborn. Typy, kursy (6.06.2020)

Lipsk zmierzy się w sobotę na własnym stadionie z Paderborn. Faworyt tego pojedynku wydaje się oczywisty – drużyna ze wschodnich Niemiec powinna zademonstrować swoją przewagę.

RB Lipsk – Paderborn zapowiedź

Pierwszy mecz po powrocie Bundesligi nie był dla zespołu z Lipska dobrym prognostykiem. Drużyna Ralpha Hasenhuettla tylko zremisowała na własnym stadionie z Freiburgiem. W kolejnych meczach było już jednak lepiej. Zespół zademonstrował swoją siłę w pojedynkach z Mainz i Koeln i zremisował z rozpędzoną Herthą. W spotkaniu z ostatnią drużyną ligi Lipsk jest zdecydowanym faworytem.

Paderborn jest czerwoną latarnią Bundesligi i niewiele wskazuje na to, że sytuacja zespołu się zmieni. Drużyna wygrała zaledwie jedno spotkanie w lidze w 2020 roku. Do bezpiecznego miejsca traci dziewięć punktów, co na pięć kolejek przed końcem nie jest optymistyczną pozycją wyjściową.

W poprzednim spotkaniu obu zespołów jednak zapachniało sensacją. RB Lipsk w pierwszej połowie uzyskał trzybramkową przewagę nad rywalem po golach Schicka, Sabitzera i Wernera. W drugiej części jednak drużyna pozwoliła na stratę dwóch bramek, a Paderborn miał jeszcze kilka okazji, których ostatecznie nie wykorzystał. Tym razem jednak nie zanosi się na to, by outsider postraszył Wernera i spółkę.

RB Lipsk – Paderborn kursy bukmacherów

Bukmacherzy nie widzą szans na wygraną ostatniej drużyny Bundesligi. Szanse Paderbornu na wygraną oceniono na 15.50, a Lipska na zaledwie 1.14. Mało realistyczny jest również remis – kurs 8.80.

RB Lipsk – Paderborn typy

Konrad Laimer zaliczył asysty w trzech ostatnich meczach i bardzo prawdopodobne, że ta sztuka uda mu się również w najbliższym spotkaniu. Bardzo możliwe jest także, że zarówno Timo Werner, jak i Patrik Schick trafią dziś do siatki.

RB Lipsk – Paderborn | Typ: Konrad Laimer zaliczy asystę @3.00

RB Lipsk – Paderborn | Typ: Timo Werner i Patrik Schick strzelą gola @2.50

