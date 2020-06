Arka Gdynia – Śląsk Wrocław. Typy, kursy (7.06.2020)

W drugim niedzielnym meczu, prowadzona przez nowego trenera Arka postara się zdobyć pierwsze punkty po wznowieniu rozgrywek. Rywalem zespołu z Gdyni będzie zespół Śląska Wrocław.

Arka Gdynia – Śląsk Wrocław zapowiedź (niedziela, godz. 15:00)

Sporo działo się w szeregach Arki podczas przerwy od rozgrywek. Najpierw zespół przejął nowy właściciel. Później nastąpiła zmiana na ławce trenerskiej. Drużynę objął znany wszystkim kibicom PKO BP Ekstraklasy, Ireneusz Mamrot.

Pierwsze oznaki przemiany Arki mogliśmy już zaobserwować podczas derbów Trójmiasta. Drużyna z Gdynii była na dobrej drodze, by wygrać wyjazdowe starcie z Lechią. Do 88. minuty rywalizacji na tablicy wyników widniał bowiem rezultat 3-2 dla Arki. Ostatnie słowa należały jednak do gospodarzy. Na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry wyrównał Zwoliński, a tuż przed finiszem rywalizacji rzut karny wykorzystał Paixao.

Arka plasuje się obecnie na przedostatnim miejscu w tabeli ze stratą sześciu punktów do Wisły. Sytuacja drużyny jasno sugeruje, iż trzy punkty w rywalizacji ze Śląskiem będą niezwykle cenne.

Śląsk do niedzielnej rywalizacji podchodzi po remisie z Rakowem na własnym obiekcie. Drużyna z Wrocławia z dorobkiem 43 punktów plasuje się na czwartym miejscu w tabeli. Przy ewentualnym zwycięstwie nad Arką, zespół przesunie się na trzecią lokatę, wyprzedzając Pogoń Szczecin.

Jak może zakończyć się ta rywalizacja? Krzysztof Marciniak z Canal+Sport sugeruje remis – Śląsk to drużyna, która w lidze najczęściej remisuje i najrzadziej przegrywa. Jeśli można by wskazać jakiś wynik w meczu na styku, można postawić krzyżyk na remis.

Arka Gdynia – Śląsk Wrocław kursy bukmacherów

W oczach bukmacherów faworytem tego spotkania jest Śląsk Wrocław. Na zwycięstwo gości wystawiono bowiem kurs 2.33. Triumf gospodarzy oceniany jest na kurs 3.30. Co z remisem? Podział punktów ustalono na kurs 3.10.

Arka Gdynia – Śląsk Wrocław typy

Arka ma o co walczyć, dlatego Śląsk czeka z pewnością niełatwe spotkanie. Trudno w tym meczu wskazać zwycięzcę. Wydaje się jednak, że obie drużyny zdołają strzelić minimum po jednej bramce.

Arka Gdynia – Śląsk Wrocław | Typ: Obie drużyny strzelą gola @ 1.82 BETFAN

Arka Gdynia – Śląsk Wrocław | Typ: Powyżej 1 bramki, powyżej 3 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych @ 2.70 BETFAN

