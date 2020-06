Premier League po testach. Gracze gotowi do gry!

Piłkarze Premier League już od kilku tygodni regularnie trenują, aby wrócić do gry 17 czerwca. Po wielu rozmowach klubów z władzami lig, w końcu obie strony doszły do porozumienia i piłkarze co jakiś czas przechodzą regularnie testy na koronawirusa. Wczoraj liga potwierdziła, że wśród klubów nie odnotowano zakażonych osób.

Premier League po testach

To już szósta runda testów w angielskiej ekstraklasie, w której zawodnicy i pracownicy klubowi zostali przetestowani pod kątem koronawirusa.

Oświadczenie ligi brzmi

– Premier League może potwierdzić, że w czwartek 4 czerwca i piątek 5 czerwca 1195 zawodników i pracowników klubu przetestowano pod kątem COVID-19 i odnotowano zero pozytywnych przypadków.

Takie wiadomości są kolejnym krokiem w stronę powrotu Premier League, która ma zostać wznowiona 17 czerwca. Liga potwierdziła już terminarz na trzy najbliższe rundy spotkań. Na początek obejrzymy dwa zaległe spotkania – Arsenalu z Manchesterem City oraz Aston Villi z Sheffield United.

Sezon ma dobiec końca 1 lub 2 sierpnia, a finał Fa Cup także jest zaplanowany na początek sierpnia.

Wyniki testów:

Wyniki testów do tej pory:

Runda 6: 0 wyników pozytywnych z 1195 przebadanych osób

5: 1 z 1197

4:: 0 z 1130

3: 4 z 1008

2: 2 z 996

1: 6 z 748