Wisła Kraków – Legia Warszawa. Typy, kursy (7.06.2020)

Przed nami klasyk polskiej piłki. Wisła Kraków kontra Legia Warszawa. Choć sytuacja drużyn w tabeli nie przypomina rywalizacji sprzed kilkunastu lat, to wielu sympatyków i tak z niecierpliwością czeka na to spotkanie. Czy mająca poważne problemy kadrowe “Biała Gwiazda” zdoła zdobyć chociażby punkt w starciu z liderem PKO BP Ekstraklasy?

Z ogromnymi kłopotami musi mierzyć się Artur Skowronek. W wyniku zawieszenie nie zagrają Sadlok oraz Savicević. Z kolei kontuzjowani są Brożek, Pawłowski, Turgeman oraz Mak. Pod znakiem zapytania stoi także występ takich graczy, jak Drzazga, Niepsuj czy Buksa. Jakby tego było mało, w wyniku przepisów nie zagra wypożyczony z Legii Mateusz Hołownia.

Dodatkowo, Wisła musi przestrzegać zasady młodzieżowca, dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że 18-letni Kamil Broda zadebiutuje w ekstraklasie. Ostateczna decyzja w sprawie jedenastki ekipy z Krakowa może zapaść chwilę przed meczem.

Zupełnie inne nastroje planują w Legii. Ekipa z Warszawy wygrała ważne starcie z Lechem Poznań na wyjeździe. Obecnie, gracze Vukovicia mają przewagę pięciu punktów nad drugim Piatem, przy czym drużyna z Gliwic rozegrała już swoje spotkanie w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Przy poważnych kłopotach kadrowych Wisły, “Legioniści” postarają się o trzy oczka w klasyku. W trakcie rywalizacji, “Biała Gwiazda” może mieć mnóstwo problemów, o czym wspomina Krzysztof Marciniak – Jeżeli Wisła popełni podobną liczbę błędów, co w Gliwicach, Legia brutalnie to wykorzysta – nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Skala pomyłek zawodników Artura Skowronka przypomniała najgorsze chwile podczas jesieni, jak choćby 0:7 w Warszawie. Przy takiej liczbie błędów nie ma szans, by Wisła zakończyła ten mecz pozytywnym wynikiem.

Wisła Kraków – Legia Warszawa kursy bukmacherów

Nie ma żadnego zaskoczenia. Bukmacherzy wskazują na Legię w kontekście faworyta tego starcia. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.55. Triumf Wisły oceniany jest natomiast na kurs 5.90. W przypadku remisu mowa o kursie 4.15.

Wisła Kraków – Legia Warszawa typy

Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz, niż zwycięstwo “Legionistów”. Goście powinni sobie bez problemu poradzić, wygrywając nawet z przewagą dwóch bramek.

Wisła Kraków – Legia Warszawa | Typ: zwycięstwo Legii Warszawa z handicapem (-1) @ 2.38 BETFAN

Wisła Kraków – Legia Warszawa | Typ: Legia wygra i wykona najwięcej rzutów rożnych oraz Wisła otrzyma najwięcej żółtych kartek @ 4.70 BETFAN

