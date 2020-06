Hamburger SV – Holstein Kiel. Typy, kursy (8.06.2020)

Zmagania 30. kolejki drugiej Bundesligi zakończymy w Hamburgu. HSV podejmie u siebie Holstein Kiel. O ile goście raczej nie mają już żadnych celów do spełniania, tak gospodarze walczą o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zwycięstwo na pewno przybliży ich do czołowej dwójki.

Hamburger SV – Holstein Kiel zapowiedź (poniedziałek, 20:30)

Ostatnie spotkania dla ekipy Dietera Heckinga obfitują w bramki. 28 maja polegli ze Stuttgartem 2:3, a w poprzedniej kolejce pokonali u siebie Wehem podobną różnicą bramkową. Drużyna prowadzona przez 55-latka w tym sezonie strzeliła najwięcej bramek w lidze i jest na najlepszej drodze do wywalczenia sobie miejsca w TOP 3.

Z pewnością HSV powalczy jednak o druga lokatę ze Stuttgartem. Porażka w bezpośrednim starciu ponad tydzień temu dała nieco przewagę ich rywalom, ale przy dzisiejszym zwycięstwie przewaga VfB zostanie zredukowana do zera.

Przejdźmy teraz do ich rywali. Holstein Kiel niejako ma już zapewnione utrzymanie. 8 punktów przewagi nad strefą spadkową przy czterech kolejkach do końca daje im pewien komfort gry. Mimo to drużyna po wznowieniu rozgrywek wygląda przeciętnie. Porażki w dwóch ostatnich spotkaniach z Arminią oraz Bochum nieco pogorszyły humor zespołu. Z drugiej strony wygrali między innymi ze Stuttgartem, co pokazuje, że potrafią odnaleźć się w rywalizacji z czołówką tabeli.

W poprzednim spotkaniu tych drużyn padł remis. W ostatnich siedmiu spotkaniach pomiędzy tymi ekipami, HSV tylko raz wygrał z Holstein.

Hamburger SV – Holstein Kiel kursy bukmacherów

Naturalnie faworytem tego spotkania jest HSV, które walczy o awans do pierwszej Bundesligi. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 1.66. Natomiast jeśli chodzi o remis, to tutaj bukmacherzy wyceniają go na 3.85. Zwycięstwo gości z kolei na 4.70.

Hamburger SV – Holstein Kiel typy

Spodziewamy się przede wszystkim wielu bramek i ciekawego spotkania. Napierać powinni przede wszystkim gospodarze, którzy w tym sezonie strzelili najwięcej bramek w lidze.

