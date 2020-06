Drągowski na radarze dwóch klubów Premier League

Bartłomiej Drągowski jest w tym sezonie uznawany za jednego z lepszych bramkarzy Premier League. Nic zatem dziwnego, że w kontekście Polaka wspomina się o transferze do lepszego klubu. Zainteresowanie 22-latkiem wykazuje między innymi Chelsea i Everton.

Drągowski trafi do Chelsea lub Evertonu?

Ubiegły rok okazał się przełomowy w karierze byłego bramkarza Jagiellonii. Najpierw polski bramkarz regularnie występował dla Empoli, aby po jakimś czasie wrócić do Fiorentiny i także tutaj wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Polak w tym sezonie rozegrał wszystkie spotkania w Serie A i zbiera bardzo dobre recenzje.

W ostatnich miesiącach Drągowski jest łączony z transferem do wielu klubów. Włoskie media informowały między innymi o Milanie, gdzie Gigi Donnarumma od jakiegoś czasu przygotowuje się do odejścia. W stronę „Violi” patrząc także inne kluby.

Ostatnie informacje „Tuttomercato” wskazują, że mowa konkretnie o Evertonie i Chelsea. Obie ekipy mają problemy z bramkarzami pomimo drogich transferów w ostatnich latach na tę pozycję. Ani Pickford ani Kepa nie potrafili przystosować się do nowych zespołów i często popełniają błędy. Nic zatem dziwnego, że Anglicy szukają innych opcji do gry.

Zmiana decyzji

Póki co Drągowski nie myśli jednak o opuszczeniu Fiorentiny. Kilka dni temu w wywiadzie dla „La Gazzetta Dello Sport” stwierdził, że nie ma zamiaru zmieniać klubu. Z drugiej strony doskonale wiemy, jak szybko zmienia się sytuacja w futbolu. Co jak co, ale zespół z Florencji w tym sezonie nie prezentuje się najlepiej, więc może Bartłomiej rzeczywiście rozważy zmianę decyzji.