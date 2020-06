Powrót kibiców na stadiony zostanie opóźniony? Zbigniew Boniek apeluje o rozsądek

Na połowę czerwca zaplanowano powrót kibiców na stadiony. Oczywiście przy przestrzeganiu kilku istotnych zasadach, takich jak ograniczona liczba sympatyków przebywających na obiekcie. Aktualny poziom zachorowań w Polsce sugeruje jednak, że mogą nastąpić zmiany w tym temacie. O rozsądek i powagę sytuacji zaapelował Zbigniew Boniek.

Kraj powoli wraca do normalności po zamrożeniu gospodarki. Pod pewnymi warunkami funkcjonują już takie miejsca, jak baseny czy siłownia, nie mówiąc o restauracjach czy galeriach handlowych. W ostatnich dniach zwiększył się jednak dzienny przyrost zachorowań. Czy taki rozwój sytuacji wpłynie na powrót kibiców?

Bezpieczeństwo najważniejsze

W rozmowie z Onetem, Zbigniew Boniek odniósł się do ostatnich wydarzeń w Polsce, komentując sprawę sympatyków na trybunach – Nadal chcemy otworzyć trybuny dla kibiców, natomiast musimy być pewni, że nie będzie to problemem dla klubów i dla fanów. Przede wszystkim chodzi zaś o pewność, że będzie to stuprocentowo bezpieczne i że nie podejmujemy ryzyka. Obecnie sytuację mamy taką, że notujemy rekordowe liczby zachorowań.

Spotkanie

Prezes PZPN oznajmił także, iż odbędzie specjalne spotkanie z komisją medyczną, by przedyskutować powrót kibiców na stadiony – Dziś wieczorem spotkam się z komisją medyczną, która brała udział w przygotowaniach całego projektu powrotu piłki nożnej. Wysłucham ich opinii i wtedy będziemy podejmować decyzję, teraz za wcześnie, by mówić o zmianie terminu. Nie da się ukryć, że taki scenariusz jest prawdopodobny, ale jeśli przesuniemy otworzenie stadionów, będzie to wynikało wyłącznie z troski o bezpieczeństwo kibiców. To bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.