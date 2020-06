Edinson Cavani ma obrany jeden kierunek. Przyszłość Urugwajczyka przesądzona?!

Za kilkadziesiąt dni, Edinson Cavani najprawdopodobniej zakończy swoją przygodę z PSG. Co prawda francuski zespół nadal rywalizuje w Lidze Mistrzów, jednakże istnieje możliwość, iż Urugwajczyk nie dogra sezonu. Wszystko za sprawą kontraktu, który obowiązuje do 30 czerwca. Po wypełnieniu umowy, napastnik ma trafić do Hiszpanii.

Cavani był bohaterem medialnych spekulacji w trakcie zimowego okna transferowego. Sugerowano, że 33-latek opuści zespół, by przenieść się do LaLiga lub Premier League. Ostatecznie żadna transakcja nie doszła do skutku, więc snajper kontynuował swoją grę w Paryżu.

Edinson Cavani przejdzie do Atletico?!

W rozmowie z “AS”, klubowy kolega Urugwajczyka, Ander Herrera oznajmił, że Cavani chce przenieść się do Hiszpanii, więc nie bierze pod uwagę innych opcji – Wiem, że Edinson chce grać w LaLiga. On kocha tę ligę oraz kraj. Pytał mnie o nią wiele razy. Od momentu, gdy opuściłem Paryż, nie rozmawiałem z nim na temat jego sytuacji.

Według spekulacji, Cavani ma podpisać z Atletico kontrakt, na mocy którego będzie zarabiać 10 milionów euro rocznie.

Inter nie był opcją

Niektórzy dziennikarze przypuszczali, że do Mediolanu spróbuje sprowadzić napastnika Antonio Conte. Jak się okazuje, Cavani nigdy nie brał poważnie pod uwagę Interu, dlatego powrót zawodnika do Serie A jest mało możliwy.